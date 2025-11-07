Eskişehir'de Devasa Lahanalar Pazar Tezgahlarını Süslüyor

Eskişehir'de pazar tezgahlarında yer alan 11 kiloluk devasa lahanalar vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Hem sarma ve hem de turşu kurmak amacıyla tercih edilen lahanalar büyüklüklerine göre 80 ile 180 lira arasında satılıyor. Devasa lahanaların kilolarından ve kullanım amaçlarından bahseden pazar esnafı Orhan Bey, "Lahananın büyük boyutlu olanlarından genellikle sarma yapılıyor, orta boylarından ise turşu kuruluyor. En küçük boyları ise salata için tercih ediliyor. Eskişehir'de lahanaya gerçekten büyük bir rağbet var. Halkımız, özellikle kadınlarımız, lahanayı çok sever. Sarmayı zaten toplum olarak çok severiz. Güzel lahana sararız, hatta üçlü sarma yaparız. Ortalama bir tane lahanamızın en küçüğü 3 kilo geliyor. En büyüğü ise rahatlıkla 10-11 kilo civarında oluyor." dedi.

"Büyük boylarda 150-180 lira arasında"

Ayrıca lahanaların fiyatlarından da bahseden Orhan Bey, "Fiyatlar ortalama olarak büyük boylarda 150-180 lira arasında, orta boylarda 100-120 lira arası, ufak boylarda ise 80 lira civarında. Her bütçeye, her aileye uygun lahana mevcut. Elimizde ürün bol, çok şükür ekonomimiz de güzel. Her şey yolunda gidiyor." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR