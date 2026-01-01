Haberler

Seyitgazililer Derneği'nden Sivrihisarlılar Derneği'ne ziyaret

Sivrihisarlılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği, Seyitgazililer Derneği yönetimini yılın ilk günü ağırladı. Derneklerin ortak sosyal etkinlikleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Eskişehir'de Sivrihisarlılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği, Seyitgazililer Derneği yönetimini ağırladı.

Sivrihisarlılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve yönetimden Adem Aydın ile Mustafa Tanyeli, Seyitgazililer Derneği Başkanı Sami Türkmen ve yönetimden Ali Demirkaya ile bir araya geldi. Yılın ilk günü gerçekleştirilen ziyarette, derneklerin faaliyetleri ele alındı. Dernek yöneticileri, gelecekte ortak düzenlenebilecek sosyal etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR

