6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılında Eskişehir'den Tepki: Binlerce Aile Konteynerlerde, Kışın Soğukla Yazın Susuzlukla Mücadele Ediyor

(ESKİŞEHİR) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Eskişehir Köprübaşı'nda bir araya gelen vatandaşlar Yediler Parkı'na yürüdü. Emek Partisi (EMEP) Eskişehir İl Başkanı Ceren Kökoğlu, "Cumhurbaşkanı ziyareti için şehirde 1 haftada bir çok inşaatı bitirebiliyordunuz da 3 yıldır depremzedelerin hala konteyner kentlerde yaşamasını nasıl açıklıyorsunuz? Hatay'da, Maraş'ta eğitim, sağlık hizmetlerine ulaşım ve beslenme hakkına erişim hala yetersizdir. İşsizlik ve yoksulluğa terk edilen halk yaşam mücadelesi vermektedir. İktidar bu rezilliğini; tamamlanmamış binalara giydirilen 'sahte fotoğraflarla' gizleyip 'asrın felaketi'ni 'asrın projesi' diyerek gizlemeye çalışsa da, bizler unutmuyoruz, susmuyoruz, hesap soruyoruz." dedi.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Köprübaşı'nda bir araya gelen vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Yediler Parkı'na yürüdü. "Unutmak yok, affetmek yok", "Deprem değil düzeniniz öldürdü" sloganlarıyla yürüyen vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için adalet çağrısı yaptı. Yediler Parkı'nda Platform adına açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Eskişehir İl Başkanı Ceren Kökoğlu, şunları söyledi:

"Deprem olduktan sonra değil olmadan önce tedbir alınması gereken bir doğal afettir. Doğal olmayan bunun katliama dönüşmesidir. 6 Şubat depremleri asrın felaketi değil, asrın katliamıdır. Bugüne kadar yapılan bütün bilimsel uyarılara ve meslek örgütlerinin tüm çağrılarına rağmen hükümet ve devlet yöneticileri deprem tehlikesine karşı gerekli tedbirleri almamış, aksine rantı büyütmüştür. Bunların sonucunda da şehirlerimiz 6 Şubat depreminde mezarlıklara dönüşmüştür. Depremden sonra halka yardım götüremeyen iktidar, depremi fırsat bilerek verdiği riskli alan ve acele kamulaştırma kararlarıyla; afet ve kriz koşullarını fırsat ve ranta dönüştürülmüştür. Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen bölge halkının adalet talebi yapısal engeller, yargıdaki keyfiyet ve cezasızlık politikalarıyla engellenmeye çalışılmaktadır. 6 Şubat yargılanmaları devam ederken, geçen 3 yıla rağmen hala bilirkişi raporu hazırlanmayan dosyalar bulunmakta; adaletin gecikmesinin yanında sorumluların açığa çıkmasına ve yargılanmasına engel olunmaktadır."

"Bizler unutmuyoruz, susmuyoruz, hesap soruyoruz"

Deprem sonrası vadedilen konutların hala yapılmamış olması, binlerce ailenin hala konteynerlerde, kışın soğukla yazın susuzlukla mücadele ederek yaşamaya çalışması, maddi-manevi kayıpların hiçbirinin devlet tarafından giderilmesine yönelik planın olmamasına karşın gördük ki Erdoğan'ın şehre ziyareti öncesi gezeceği yerlerin inşasını bitirebiliyorlar. Soruyoruz; Cumhurbaşkanı ziyareti için şehirde 1 haftada bir çok inşaatı bitirebiliyordunuz da 3 yıldır depremzedelerin hala konterner kentlerde yaşamasını nasıl açıklıyorsunuz? Hatay'da, Maraş'ta eğitim, sağlık hizmetlerine ulaşım ve beslenme hakkına erişim hala yetersizdir. İşsizlik ve yoksulluğa terk edilen halk yaşam mücadelesi vermektedir. İktidar bu rezilliğini; tamamlanmamış binalara giydirilen 'sahte fotoğraflarla' gizleyip 'asrın felaketi'ni 'asrın projesi' diyerek gizlemeye çalışsa da, bizler unutmuyoruz, susmuyoruz, hesap soruyoruz."