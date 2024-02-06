Eskişehir'de Deprem Anma Programı Düzenlendi

Eskişehir'de, organize edilen anma programı ile 6 Şubat tarihinde meydan gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara dua edildi.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, depremlerin yıl dönümü nedeniyle Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl tarafından anma programı organize edildi. Programa Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği ekibi katıldı. Anma ve eğitim etkinliği saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunması ile başladı. Daha sonra 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için bol bol dualar edildi. Edilen duaların ardından Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu Emek, Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, Dorlion Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdullah Aydıngör günün anlam ve önemine dair konuşmalarını yaptı. Konuşmalarda afetler öncesi yapılması gerekenlerin önemine değinildi. Anma etkinliğinde, katılım yapan vatandaşlara Dorlion Arama Kurtarma Derneği seminer ekibi tarafından Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Anma etkinliği hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR