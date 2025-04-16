Eskişehir'de Denetimli Serbestlikten Okuma Yazma Kursları
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, okula gidemeyen yükümlüler için okuma yazma kursları düzenledi. Kurslar, özellikle kadınların okuryazarlık seviyesini artırmayı hedefliyor.
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri, okula gidemeyen yükümlüler için okuma yazma kursları gerçekleştirdi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, çeşitli nedenlerle okula gitme imkanı bulamamış yükümlülerin okur yazarlık seviyesini arttırmak için okuma yazma kursları gerçekleştirildi. Müdürlüğün konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, özellikle kadınların okur yazarlığının artmasının toplumla uyum içerisinde yetişen nesilleri sağlayacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel