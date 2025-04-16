Eskişehir'de Denetimli Serbestlikten Okuma Yazma Kursları

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri, okula gidemeyen yükümlüler için okuma yazma kursları gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, çeşitli nedenlerle okula gitme imkanı bulamamış yükümlülerin okur yazarlık seviyesini arttırmak için okuma yazma kursları gerçekleştirildi. Müdürlüğün konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, özellikle kadınların okur yazarlığının artmasının toplumla uyum içerisinde yetişen nesilleri sağlayacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR