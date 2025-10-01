Eskişehir'de Denetimli Serbestlik için İstihdama Entegrasyon Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü tarafından yükümlülerinin istihdama entegrasyonunu sağlamak için çalıştay düzenlendi.

Haller Gençlik Merkezi'nde, 'Dijital Gelecek: Genç Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İstihdama Entegrasyonu Projesi' 2'nci çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği ve Sakin Okul Derneği ortaklığıyla yürütüldü. Ayrıca 'Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Yaşam ve Meslek Becerilerinin Geliştirilmesi Eskişehir Eylem Planı' temasıyla faaliyet gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Metin Saraç, Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri, Üniversite ve STK Temsilcileri ve pek çok sektör temsilcisi katıldı. Katılımcılara çeşitli hediyeler ve katılım sertifikası verildi. - ESKİŞEHİR