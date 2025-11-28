Eskişehir'de Denetimli Serbestlik Faaliyetleri Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'de '20. Yılda Denetimli Serbestlik Faaliyetleri' başlıklı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik hizmetlerinin ceza adalet sistemine dahil oluşunun 20'nci yılı kapsamında düzenlenen programlar sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı Kaymakamlığı'nda bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar katılım sağladı. - ESKİŞEHİR