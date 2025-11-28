Haberler

Eskişehir'de Denetimli Serbestlik Faaliyetleri Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Eskişehir'de, Denetimli Serbestlik hizmetlerinin ceza adalet sistemine dahil oluşunun 20. yılı dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Odunpazarı Kaymakamı ve yerel yöneticiler katıldı.

Eskişehir'de '20. Yılda Denetimli Serbestlik Faaliyetleri' başlıklı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik hizmetlerinin ceza adalet sistemine dahil oluşunun 20'nci yılı kapsamında düzenlenen programlar sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı Kaymakamlığı'nda bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
