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Eskişehir'de Denetimlerle Haksız Fiyat Artışına 413 Bin TL Cezai İşlem

Eskişehir'de Denetimlerle Haksız Fiyat Artışına 413 Bin TL Cezai İşlem
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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetimler sonucunda kuralları ihlal eden işletmelere toplam 413 bin 600 TL idari para cezası uyguladı. 271 firmada yapılan denetimlerde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlıkları gibi konular kontrol edildi. Haksız fiyat artışlarıyla ilgili bulgular Ticaret Bakanlığı'na iletildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 ay içerisinde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, kuralları ihlal ettiği tespit edilen işletmelere toplam 413 bin 600 TL idari para cezasi uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından, 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında denetim yapıldı. Bu çerçevede; kent merkezi ile ilçelerde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve bunun gibi çeşitli maddelerle ilgili 271 firmada 4 bin 865 ürün kontrol edildi. Haksız fiyat artışı çerçevesinde ise, 77 firmada 385 ürün denetlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, tespit edilen aykırılıklar için toplam 413 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili yapılan denetimlerin sonuçları ise, değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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