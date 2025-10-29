Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vatandaşlar evler ve dükkanlarını Türk bayrakları ile süslemeyi ihmal etmedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'inci Kuruluş Yıl Dönümünde de Eskişehir Türk bayraklarıyla donatıldı. Vatandaşlar kutlamalardan sonra evlerinin camlarına, balkonlarına ve dükkanlarının önlerine Türk bayraklarını astı. Oluşan bu görüntü bayrakların asılı olduğu cadde ve sokaklardan geçen sakinlerin milli duygularını kabartarak içlerini ısttı. - ESKİŞEHİR