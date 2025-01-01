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Eskişehir'de Coşkulu Yılbaşı Kutlaması

Eskişehir'de Coşkulu Yılbaşı Kutlaması
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Eskişehir'de yüzlerce vatandaş, 2024 yılına veda edip 2025 yılına birlikte girmek için akşam saatlerinde buluştu. Renkli görüntülerin yanı sıra güvenlik önlemleri de artırıldı.

Eskişehir'de yılbaşı kutlaması için bir araya gelen yüzlerce vatandaş hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Vatandaşlar yılbaşını kutlamak için akşam saatlerinde İsmet İnönü Bulvarı'nda toplandı. Aileleriyle birlikte gelen Eskişehirliler kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu. Heyecanlı bekleyişin ardından yüzlerce kişinin katılımıyla 2024 yılı ile 2025 yılının birbirini bağlayan gece için geri sayım yapıldı. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kol kola girerek dans eden genç vatandaşlar, meşalelerle ve Eskişehirspor tezahüratlarıyla yılbaşını coşkuyla kutladı.

"İnşallah 2025 daha iyi bir yıl olur"

Kutlamalara katılım sağlayan Arzu Eski, "Ailecek birlikte, huzur içerisinde kutlamaya geldik. Kutlamanın ardından inşallah evimize gideceğiz. Yeni yıldan sadece sağlık ve sevdiklerimin yanımda olmasını istiyorum, başka hiçbir şey istediğim yok. Bu yıl çok iyi geçmedi. Biraz ölümler ve kayıplarımız oldu. İnşallah 2025 daha iyi bir yıl olur" dedi.

"Umarım benim ve ailem için güzel bir yıl olur"

Yılbaşı şapkasıyla birlikte geri sayımda yer alan 11 yaşındaki Niyazi İsa Çakma ise, "Umarım benim ve ailem için güzel bir yıl olur. Bu yıldan birazcık ümitliyim. Mutluluk ve güzel bir yaşam bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kolluk kuvvetleri yılbaşında gerekli tedbirleri aldı

Yılbaşında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 3 sabit, 55 şok kontrol noktasında, 3 drone, 200 araç, 2 bin 285 bekçi, 147 trafik polisi ve bin 774 polis memuru ile çalışmalar yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise; 1 sabit, 32 şok yol kontrol noktası ile umuma açık yerler ve yol üzerinde, 49 trafik timi, 227 asayiş timi olmak üzere toplam 276 tim, görevli 847 personel, 242 araç ve 21 drone ile güvenlik tedbirleri alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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