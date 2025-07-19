Eskişehir'de Çocuklar Süs Havuzuna Girerek Tehlikeye Alışveriş Yaptı

Eskişehir'de Çocuklar Süs Havuzuna Girerek Tehlikeye Alışveriş Yaptı
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Eskişehir'de yaz sıcaklarından bunalan çocuklar, tehlikeli bir şekilde süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Havuza girilmesinin riskleri konusunda vatandaşlar yetkililerden önlem talep etti.

Eskişehir'de sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları yükseliyor. Bunaltıcı sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı çocuklar Reşadiye Camii'nin yanındaki süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. İçinde elektrik tesisatının olduğu havuza giren çocukların tehlikeli serinleme yöntemi hem kendilerini hem de çevredekileri tehlike attı. Bu yöntem görenleri hem endişelendirdi hem de hayrete düşürdü. Havuz kenarındaki, "Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısını umursamayarak tehlikeli oyunlarına devam eden çocuklar, havuzdan çıkmaları için kendilerini uyaran çevredeki bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Havuza girilmesi durumunda ciddi kazalar meydana gelebilir

Vatandaşlar, çocuklar için hayati risk taşıyan bu havuza girilmesinin ciddi kazalara yol açabileceğinden yetkililerden güvenlik önlemlerini arttırmalarını talep etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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