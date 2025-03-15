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Eskişehir'de Çocuklar için Özel İftar Programı Düzenlendi

Eskişehir'de Çocuklar için Özel İftar Programı Düzenlendi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan çocuklar için özel bir iftar programı düzenledi. Ramazan Ayı'nın manevi atmosferinin yaşandığı etkinlikte, çocuklar oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı ve eğlenceli anlar geçirdi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklar için özel bir iftar programı düzenledi.

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan çocuklar düzenlenen iftar programında bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi. Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini yansıtan etkinlikte, çocuklar oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. İftarın ardından gerçekleşen çeşitli etkinlikler ile doyasıya eğlenen çocuklar, ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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