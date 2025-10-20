Haberler

Eskişehir'de Çocuk Hizmetleri Personeline Mesleki Eğitim Programı Başlatıldı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuk hizmetleri alanında görev yapan personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla 'Yerinde Personel Eğitim ve Rehberlik Çalışmaları' programını başlattı. Üç gün sürecek programda, uzmanlar eğitimler vererek mesleki tecrübe paylaşımında bulunacak.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri alanında görev yapan personelin mesleki yeterliliğini yükseltmek ve çocuklara sunulan hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak amacıyla 'Yerinde Personel Eğitim ve Rehberlik Çalışmaları' programı başlatıldı.

Toplamda 3 gün sürecek olan programın açılışında konuşma yapan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Rahime Beder Şen, eğitimin önemini vurguladı. Ankara ve Isparta'dan gelen eğitimcilerle birlikte mesleki tecrübe paylaşımı yapılarak ortak noktaların konuşulacağını belirten Şen, kurum bakımındaki dezavantajlı çocukların toplumsal geleceği için kilit rol oynadıklarını ifade etti. Personelin çocukların aileleri yerine geçen rehberler olduğunu kaydeden Şen, "Bakanlık olarak sosyal alanda çalışmanın ve özellikle yetişme çağındaki küçük yaş ve ergenlik gruplarıyla çalışmanın getirdiği bir iş yoğunluğu var. Çocuklarımızın hayatına dokunmak çok önemli. Her biriniz meslekte tecrübeli insanlarsınız, o nedenle buradaki çocuklarımız size emanet" dedi.

"Mesleğimizde sıradanlığa yer yok"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, üstün özveri ve emeklerinden dolayı personeli tebrik ederek konuşmasına başladı. Çocukların hayatlarına dokunan bu meslekte rutine ve sıradanlığa yer olmadığını belirterek İl Müdürü Bayrak, "Bizler, bir çocuğun gözünden dünyayı anlamak, yaşadığı travmanın izlerini doğru okumak ve ona en uygun destek yolunu bulmak zorundayız. Bu, bizi diğer mesleklerden ayıran temel farklılıktır. Karşılaştığımız her vakada o çocuğun üstün yararını, yüksek menfaatini korumak için en doğru, en bilimsel ve en etik kararı vermek zorundayız. Bu 3 günlük eğitim, işte bu kararları verirken elinizdeki bilgi ve araç setini zenginleştirmeyi hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

En iyi öğrenmenin saha tecrübesi olduğu vurgulandı

Personelden aktif katılımla, açık bir zihinle ve öğrenme isteğiyle süreci geçirmesini isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, en iyi öğrenmenin sahanın bilgisi ve bilimsel metodolojinin buluşmasıyla gerçekleşeceğinin altını çizdi. İl Müdürü Bayrak, çocuğun yüksek yararı çerçevesinde; milli ve manevi değerleri gözeterek, bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet kalitesinin artırılacağı başarılı bir dönem dileyerek sözlerini tamamladı.

Açılış töreni, konuşmaların ardından çektirilen aile fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
