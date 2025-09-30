Haberler

Eskişehir'de Cinayetin Ardından Kuş Kafesi Boş Kaldı

Eskişehir'de husumet nedeniyle çıkan kavga sonucunda hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Dogruk'un kuşlara bakmak için kullandığı kafes, vefatının ardından boş kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta aralarında husumet bulunan Aydın K. (47) ile Hasan Hüseyin Dogruk (60) arasında çıkan kavga sonucunda Hasan Hüseyin Dogruk hayatını kaybetmişti. Vefat eden yaşlı adamın bir bahçede bulunan kafeste kuşlara baktığı öğrenildi. Dogruk'un vefatından sonra ise bu kuş kafesinin kapısının açık kalarak bomboş kaldığı görüldü. - ESKİŞEHİR

