Eskişehir'de Cinayetin Ardından Kuş Kafesi Boş Kaldı

Eskişehir cinayete kurban giden Hasan Hüseyin Dogruk'un kuşlara beslemek amaçlı kullandığı kafes yaşlı adamın vefatından sonra boş kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta aralarında husumet bulunan Aydın K. (47) ile Hasan Hüseyin Dogruk (60) arasında çıkan kavga sonucunda Hasan Hüseyin Dogruk hayatını kaybetmişti. Vefat eden yaşlı adamın bir bahçede bulunan kafeste kuşlara baktığı öğrenildi. Dogruk'un vefatından sonra ise bu kuş kafesinin kapısının açık kalarak bomboş kaldığı görüldü. - ESKİŞEHİR