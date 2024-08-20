Eskişehir'de Çilingirlik Yapan Soner Altın: Kapılarınızı Güçlendirin

Eskişehir'de çilingirlik yapan Soner Altın, hizmet talep eden müşteriler konusunda çok hassas olduklarını, mevcut ikametgah adresinin ona ait olup olmadığını araştırdıklarını belirtti. Altın, "Kira kontratı mevcutsa kontrol ediyoruz ve çok şüphelendiğimiz durumlarda komşulardan bilgi alıyoruz" dedi.

Soner Altın, yaptıkları hizmetin hassasiyeti ve vatandaşların kapı kilitleri konusunda nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. İnsanlar tatile çıktığında yaşanabilecek olumsuzlukları karşı küçük önlemler alınması gerektiğini belirten 34 yıllık çilingir Soner Altın, "Sadece giriş kapısı değil, balkon ve çatı kapılarının da güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"Hırsızlar kilitlenmemiş kapılardan daha rahat bir şekilde girebiliyorlar."

Güçlendirilmiş kilidin önemine değinen Altın, "İnsanlar tatile giderken öncelikle kapılarını güçlendirmeleri gerekiyor. Bu sadece giriş kapısı değil, balkon ve çatı kapılarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Komşuluk ilişkilerinin de güçlü olması gerekiyor, duyarlı olunması lazım. Kapılar yabancı kişiler tarafından zorlandığı zaman en yakın polis karakoluna bildirmesi gerekiyor. Hırsızlar genellikle çekili tabir ettiğimiz, kilitlenmemiş kapılardan daha rahat bir şekilde girebiliyorlar" diye konuştu.

"Merdiven altı çilingirlerden uzak durulmalı"

Soner Altın bir takım önerilerde bulunurken, güvenilir çilingir tercih edilmesinin önemini hatırlattı. Altın, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Biz genellikle çilingir hizmetlerinde çok hassas davranıyoruz. Merdiven altı çilingirlerden uzak durulmalı. Mevcut ikametgah adresinin ona ait olup olmadığını araştırıyoruz. Kira kontratı mevcutsa kontrol ediyoruz ve çok şüphelendiğimiz durumlarda komşulardan bilgi alıyoruz. İnsanlara dükkanı belirli bir yerde olan mahalle esnafıyla çalışmalarını tavsiye ederim." - ESKİŞEHİR