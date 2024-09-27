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Eskişehir'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Eskişehir'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında çiftçileri bilgilendiren bir toplantı düzenledi. Toplantıda, 2025-2027 yıllarını kapsayan üretim planlaması ve destekleme süreçleri hakkında detaylar paylaşıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili toplantı düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sivrihisar İlçesinde Bitkisel Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Sivrihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Ulutürk katıldı.

Toplantıda ÇKS İl Sistem Sorumlusu Ziraat Mühendisi Cemil Ağca çiftçilere yönelik olarak Yeni Destekleme Modeli ve Bitkisel Üretim Planlaması konularında sunum gerçekleştirdi. ÇKS İl Sistem Sorumlusu Ziraat Mühendisi Cemil Ağca yaptığı sunumda; 2025-2027 üretim yıllarını kapsayan Bitkisel Üretim Planlaması ile stratejik öneme sahip 13 ürün (arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya) ve bir ürün grubunun (yem bitkileri) planlama kapsamına alındığı, bu ürünlerden hangilerinin ilimiz havzalarında üretimine izin verildiği, havzasında üretimine izin verilmeyen ürün ekildiğinde yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verdi.

Söz konusu toplantıda ayrıca açıklanan Yeni Destekleme Modeli ile birlikte, çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları hakkında bilgi verilerek, planlamaya ve münavebeye uygun olmayan ürün ekilişlerinin destekleme alamayacağı aktarıldı. Çiftçilere, Üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacaklarını önceden bilme imkanı sağlandığı için daha sağlıklı bir şekilde üretimlerini planlamaları ve tarımsal üretimde daha verimli bir sürecin önünün açıldığı belirtildi. Ayrıca ÇKS Yönetmeliğinde yapılan ve çiftçilerin kayıt işlemlerini kolaylaştıran değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin devamında ise çiftçilerin konu ile ilgili soruları cevaplanarak dilek ve temennileri dinlendi. Çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı camiasına ve Bakan Sayın İbrahim Yumaklı'ya sağlanan destekler için teşekkürlerini ilettiler. Toplantı karşılaşılabilecek sorun ve çözüm önerileri hakkında istişare ile sona erdi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde önümüzdeki süreçte de bu tür toplantılarla çiftçilerin bilgilendirmesine devam edilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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