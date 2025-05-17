Eskişehir'de Çiftçilere Tarımsal Destek Ödemeleri Yapılacak
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 bin 197 çiftçiye 38 milyon 701 bin 527 lira tarımsal destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemeler 16 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
Eskişehir'de çiftçilere 8 üründe tarımsal destek ödemeleri yapılacağı belirtildi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 bin 197 çiftçiye 2024 üretim yılına ait 38 milyon 701 bin 527 lira tarımsal destekleme ödemesinin 16 Mayıs (bugün) hesaplara aktarılacağını duyurdu. Ödemelerin, buzağı, malak, arıcılık ve sera yatırımları gibi 8 farklı kalemde gerçekleştirileceği kaydedildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel