Eskişehir'de Çiftçilere 95 Milyon Lira Destekleme Ödemesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2024 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır desteği kapsamında Eskişehir genelinde toplam 3 bin 869 çiftçiye 95 milyon 535 bin 799 lira tutarında destekleme ödemesi yapılmaya başlandığı belirtildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonrasında ilçe ilçe belirlenen çiftçilere destekleme ödemeleri hesaplarına yatırılmaya başlandı. Buna göre, 2024 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır desteği kapsamında; Alpu ilçesinden 588 çiftçiye 11 milyon 724 bin 158 lira, Beylikova ilçesinden 173 çiftçiye 3 milyon 673 bin 64 lira, Çifteler ilçesinden 303 çiftçiye 11 milyon 280 bin 81 lira, Günyüzü ilçesinden 95 çiftçiye 2 milyon 876 bin 549 lira, Han ilçesinden 14 çiftçiye 382 bin 144 lira, İnönü ilçesinden 170 çiftçiye 1 milyon 34 bin 831 lira, Mahmudiye ilçesinden 373 çiftçiye 15 milyon 343 bin 450 lira, Mihalıççık ilçesinden 50 çiftçiye 1 milyon 973 bin 26 lira, Odunpazarı ilçesinden 490 çiftçiye 12 milyon 213 bin 230 lira, Seyitgazi ilçesinden 434 çiftçiye 10 milyon 127 bin 407 lira, Sivrihisar ilçesinden 642 çiftçiye 17 milyon 537 bin 600 lira,Tepebaşı ilçesinden 537 çiftçiye 7 milyon 370 bin 259 lira ödeme yapılacağı açıklandı. Toplamda 3 bin 869 üreticiyi kapsayan ve 95 milyon 535 bin 799 TL'yi bulan destekleme ödemeleri, 13 Haziran 2025 tarihi itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR