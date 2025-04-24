Eskişehir'de Çiftçiler, Azalan Yağmurlar İçin Yağmur Duası Yaptı

Eskişehir Karacakaya Mahallesi'ndeki çiftçiler, azalan yağmurlara karşı tarlalarındaki ürünleri için camide yağmur duası yaptı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tarım alanları için hayati öneme sahip olan yağış miktarının azalması çiftçileri tedirgin ediyor. Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Karacakaya Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, hava sıcaklıklarının artmasına bağlı düşüş yaşanan yağışlara çözümü yağmur duasında buldu. Tarlalarındaki ürünleri için yağışların yeterli olmadığını düşünen ve geneli çiftçilerden oluşan Karacakaya halkı, mahallede bulunan camide toplanarak hep birlikte yağmur duası etti. Çiftçiler, camide okunan Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde, tarlalarına ve ekinlerine can vermesi için yağışların daha çok artmasını diledi. Edilen yağmur duası sonrası çiftçiler tarafından verilen yemek mahalleliyle buluşturuldu. - ESKİŞEHİR