Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İhlas Haber Ajansı - Güvenç Açaroğlu - Yerel
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Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 10 dakika yağmurla karışık yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalan vatandaşlar iş yerleri ile saçak altlarına sığındı.
Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
10 dakika yağmurla karışık yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalan vatandaşlar iş yerleri ile saçak altlarına sığındı.
Akşam saatlerinde Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde de yoğun şekilde etkili olan dolu ve sağanak yağış, kısa sürede hayatı adeta felç etti. Bazı bölgelerde zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, kısa sürede etkili olan dolu ve sağanak yağıştan kaçabilmek adına yakınlarında bulunan dükkanların altına sığındı.
İhlas Haber Ajansı / Güvenç Açaroğlu - Yerel