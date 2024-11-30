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Eskişehir'de Cenaze Taziye Yemekleri Yasaklandı

Eskişehir'de Cenaze Taziye Yemekleri Yasaklandı
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Eskişehir'in Yenidoğan Mahallesi'nde muhtarlık tarafından alınan kararla, cenaze sonrasında verilen taziye yemekleri yasaklandı. Muhtar Atilla Çimen, bu kararın cenaze sahiplerini maddi ve manevi olarak zor durumda bırakmamak için alındığını belirtti.

Eskişehir'in kırsal Yenidoğan Mahallesi'nde muhtarlık tarafından alınan karala cenaze taziye yemeklerinin verilmesi yasaklandı.

Sivrihisar ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde halkın talebi doğrultusunda, muhtar Atilla Çimen ve ihtiyar heyetince cenaze sonrasında verilen taziye yemekleri yasaklandı. Muhtar Çimen, cenazesi olan vatandaşları hem maddi hem de manevi yönden zora sokamamak için bu kararın alındığı ifade etti. Yaklaşık 300 kişinin vatandaşın ikamet ettiği mahallede kararın nüfusun yüzde 90'ı tarafından desteklendiği öğrenildi. Öte yandan karara uymayanlara hiçbir yaptırım uygulanmayacağı bildirildi.

"Uygulama, cenaze sahibini hem maddi hem manevi zora sokuyor"

Alınan kararın duyurulduğu metinde şu ibarelere yer aldı:

"Yenidoğan Köyü Muhtarlığı olarak ihtiyar heyeti ve köyümüzün büyükleri ile istişare sonucu cenazelerimizin defin sırasında taziye yemeği ve pide verilmeyecektir. Cenaze yakınının acısı, telaşı sırasında yapılan bu uygulama cenaze sahibini hem maddi hem manevi zora sokuyor. Dinimizce de yeri olmayan bu işi köy birliğimizce kaldırmışızdır. Tüm hemşehrilerimize duyurulur."

Muhtar Atilla Çimen, "Yenidoğan Mahallesi muhtarı olarak görev yapmaktayım. İnsanlar cenazesinde acısını yaşamadan taziyeye gelen misafirlere yemek dağıtma telaşına düşmeleri acılarının arasında bu tür olaylarla uğraşmaları bizleri rahatsız etmektedir. Farkındalık oluşturmak amacıyla köyümüzde cenazelerde yemek dağıtmama kararını aldık. Tüm mahallelerimizden de aynı kararı bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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