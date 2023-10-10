Eskişehir'de çarşı içindeki dükkanda beslenen kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi

Besledikleri kedileri kaybolan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

Kedilerin beslendiği dükkanda çalışan Oya Kanar:

"Mama peşinde koşarken zehirlenip ölmesinler"

Dükkanın bir başka çalışanı Şenol Kanar:

"Çay ocağının personeline ciğer dağıttırarak büyük ihtimalle kedileri zehirlettiriyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yer alan bir kapalı çarşının içindeki dükkanda beslenen kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilirken, olayla ilgili suçlanan çarşı yönetimi böyle bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

Odunpazarı ilçesinde bağlı Taşbaşı Çarşısı'nda 2 Ekim günü bir dükkanda beslenen dört kedi ortadan kayboldu. Söz konusu dükkanda çalışanların iddiasına göre, iş hanının kapandığı saatten sonra çay ocağında çalışan bir kişi torbasından çıkardığı zehirli ciğerleri kedilere verdi. Zehirli ciğeri veren kişinin bir sürenin ardından da kedileri poşete koyup attı. Hayrete düşüren görüntüler iş hanının güvenlik kameralarına anbean yansırken, iş yeri çalışanları görüntüleri izlemesinin ardından iş hanına polis ekiplerini çağırıp suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri görüntüleri detaylı analiz için alırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. İş yerinde çalışanlar kaybolan kedilerinin kısa sürede bulunması isteyerek yetkililere seslendi.

"Mama peşinde koşarken zehirlenip ölmesinler"

Kedilerin beslendiği iş yerinde çalışan Oya Kanar isimli vatandaş, kedilerin ertesi gün olmadığını fark ettikten sonra güvenlik kameralarını izleyip bir şahıs tarafından ciğer verildiğini gördüklerini ifade etti. Taşbaşı çarşısı yönetiminin kedileri toplatmak için böyle bir olayın yaşandığını öne süren Kanar, şunları söyledi:

"İçerde baktığımız bir tane, dışarda baktığımız 3 tane kedilerimiz kayıptı. Burada çalışan hayvansever arkadaşlarımız kedilerin gece 12'den sonra ciğerle kandırılıp atıldığını söyledi. Ama biz öldürülüp de atıldıklarından şüpheleniyoruz. Taşbaşı yönetimi tarafından zehirlendiklerinden şüpheleniyoruz. Çünkü daha önce de kediyle ilgili sorunlar olmuştu. Dışkılıyorlar, pisliyorlar, içeride müşterileri rahatsız ediyorlar gibi. Biz bunlara çözüm bulmuştuk. Su kapları, mama kapları hiçbir şekilde dağıtmıyorduk. Dışardan gelen kedilerin içeride dışkılamasından biz sorumlu değiliz. Onlar da hayvan, hayvanseverler tarafından tolerans edileceğini düşünüyorduk. Ama bu böyle olmadı, iki tane şahitlerimiz de var. Yönetim kedilerin toplatılması için ciğer dağıtılıyor ve o ciğerlerle birlikte hayvanlar yok ediliyor. Üç gündür hayvanlarımız yok. Lütfen bir an önce bu problem çözülsün. Hayvanların da zaten doğal hiçbir alanları kalmadı. Bu tip yerlere giriş çıkışlarında da böyle kötülüklerle karşılaşmasınlar. Mama peşinde koşarken zehirlenip ölmesinler."

"Çay ocağının personeline ciğer dağıttırarak büyük ihtimalle kedileri zehirlettiriyor"

Taşbaşı Çarşısı yönetiminin, iş hanına çevreden gelen başka kedilerin dışkılama gibi sorunlarını iş yerinde beslenen kedilere yüklendiğini savunan bir başka çalışan Şenol Kanar ise çarşı içindeki bazı diğer esnafın ortak bir imza toplayarak kendilerine verdiklerini ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bunun mümkün olmayacağını söylediklerini vurguladı. Şenol Kanar, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Burası umuma açık bir çarşı olduğu için dışarıdan da kediler geliyor. Kediler bazı esnaf arkadaşların kapı önlerine pislemişler, tuvaletlerini yapmışlar. Biz de kedi beslediğimiz için bunu bizden bildiler. Yönetim olarak diğer esnaflara baskı yaparak, tehdit ederek imza toplamışlar. Ondan sonra bize ihtar çektiler. Bu kedileri oradan yok edin, yoksa belediye birimlerine söyleyip kedileri aldıracağız dediler. Ben de onlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Haklarını hatırlatarak böyle şeyin mümkün olmayacağını belirttim. Daha sonra planlanarak dükkan sahibi aranmış. Çevre esnafla diyaloglar kurarak bu kedileri en son bu raddeye getirmişler. Bir gün haberimiz yokken görüntülerde göründüğü gibi ciğer dağıtılıyor. Bunlar büyük bir ihtimalle zehirli ciğer. Çünkü normalde o kedilerin alınmasına imkan yok. Onları zehirleyerek alıp atıyorlar. Ben bu haberi alır almaz dükkanımdaki kedilere baktım bir tanesi yoktu. Diğer kediler de yoktu. 4 tane kedi olduğu kanaatine vardım. Bu dört tane kedi nerede diye sordum, bizim haberimiz yok, biz almadık, toplamadık dediler. Sonra kamera kayıtlarını incelediğimde onlar kendileri müdahale ediyorlar. Akşam iş hanı 7'de kapandıktan sonra 7.26- 7.30 civarı kedilere zehirli ciğer atıyorlar. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda çay ocağının sahibi. Çay ocağının personeline kapı önlerinde ciğer dağıttırarak büyük ihtimalle kedileri zehirlettiriyor. Ondan sonra kedilerimizi yok ediyorlar. Şu anda kedilerimiz yok."

Öte yandan, Taşbaşı Çarşı yönetiminden bazı yöneticiler, iş hanı içerisinde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmemesi için imza toplayarak esnafa ileterek, kedilerin zehirlenme durumunun söz konusu olmadığını ifade ettiler.