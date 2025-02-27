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Eskişehir'de Buzlu Zemin Sürücüyü Zor Durumda Bıraktı

Eskişehir'de Buzlu Zemin Sürücüyü Zor Durumda Bıraktı
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Eskişehir'de bir sürücü, buzlanan zemin nedeniyle otomobilini park ettiği yerden çıkartamadı. Vatandaşların yardımıyla araç güçlükle asfalt zeminine ulaştırıldı.

Eskişehir'de zeminin buzlanması sonucunda bir sürücü otomobilini park ettiği yerden çıkartmakta güçlük yaşayınca vatandaş yardıma koştu. Sürücünün çeşitli manevralar yapması ve vatandaşın arkadan ittirmesi ile araç güçlükle asfalt zemine çıkarıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları düşük seviyelerde seyrediyor. Sıcaklığın eksi derecelere kadar düşmesi nedeniyle don olayları meydana gelirken, geçtiğimiz sabah bir sürücü zeminin buzlanması ve kayganlaşması sonucunda otomobilini park ettiği yerden çıkartamadı. Aracı buzun üzerinde mahsur kalan sürücünün yardımına çevreden geçen bir vatandaş koştu. Sürücünün çeşitli manevralar yapması ve vatandaşın arkadan ittirmesi ile araç güçlükle hareket ettirildi.

Sürücü, otomobilini asfalt zemine çıkarttıktan sonra kendisine yardımcı olan vatandaşa teşekkür edip yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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