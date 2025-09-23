Eskişehir'de Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleri Toplantısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 'Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleri' hakkında istişare toplantısı düzenlendi.

Sazova Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantıda, '2025 Üretim Yılı Bitkisel Üretim Planlaması' ve '2026 Üretim Yılı Bitkisel Üretim Desteklemeleri' ele alındı. İlk olarak, 2025 üretim yılında üretilen ürünlerin uydu görüntüleri ile doğrulanması çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı. Devamında, 2026 üretim yılındaki desteklere ilişkin değişiklikler ile su kısıtı ilçelerindeki değişen münavebe kuralları anlatılarak katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Tarım Havzaları Daire Başkanı Dr. Emre Yeniay, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve konu uzmanı teknik personel toplantıya katılım sağladı. - ESKİŞEHİR