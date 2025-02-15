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Eskişehir'de Bisikletli Çocukların Tramvaya Tutunması Endişe Yarattı

Eskişehir'de Bisikletli Çocukların Tramvaya Tutunması Endişe Yarattı
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Eskişehir'de üç bisikletli çocuğun tramvayın arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri endişelendirdi. Çocukların yaptığı tehlikeli manevralar için çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Eskişehir'de 3 bisikletli çocuğun tramvayın arkasına tutunarak seyrettiği ve canlarını tehlikeye attığı anlar görenleri endişelendirdi.

İki Eylül Caddesi üzerinde bir tramvayın arkasına tutunarak seyreden 3 bisikletli çocuk dikkat çekti. Yaşı küçük çocukların hareket halinde olan tramvayın peşinden giderken bisikletleriyle ön kaldırdıkları ve tehlikeli manevralar yaptığı görüldü. Muhtemel bir kaza yaşanmasından endişelenen çevredeki vatandaşlar çocukların düşüncesiz hareketlerine tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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