Eskişehir'de bisiklet kullanım oranı düştü

Eskişehir'de bisiklet tamirciliği yapan esnaf, bisiklet kullanım oranının düşmeye başladığını ve vatandaşların satın aldıkları bisikletlere binmediğini söyledi.

Bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, Eskişehirli vatandaşların son dönemlerde bisiklet kullanımını azaltmaya başladığını dile getirdi. Bisiklet satışlarının yüksek olduğunu ancak vatandaşların aldığı bisikletleri kullanmadığını aktaran Menekşe, çevre kirliliği ve araç trafiği gibi sorunlar için bisiklet kullanımının önemli olduğunun altını çizdi. Bisikletin pek çok sağlık sorununa da iyi geldiğini aktaran Eskişehirli bisikletçi, zaman tasarrufu için bisiklet kullanılmasının şart olduğunu belirtti.

"Bisiklete binmek zaman tasarrufudur, zamanı iyi değerlendirmektir"

Eskişehir'de bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, Eskişehir'in bisiklet kullanımı açısından rahat bir şehir olduğunu ifade etti. Bisiklet kullanmanın önemiyle ilgili okullarda eğitim verilmesi gerektiğini düşünen Menekşe, " Eskişehir'de bisiklet kullanım oranı yavaş yavaş düşmeye başladı. İnsanlar bisiklet alıyorlar ama o aldıkları bisikletlere binmiyorlar. Onlara bisiklete binme alışkanlığı kazandırmak lazım. Çünkü bisiklete binmek zaman tasarrufudur, zamanı iyi değerlendirmektir. Özellikle Eskişehir gibi düzlük bir arazide bisiklet kullanımı çok önemlidir. Bir yerden bir yere giderken kısa zamanda gidersin, zaman kazanırsın. Gideceğin yerde biraz daha uzun kalırsın, biraz daha dinlenirsin. Herkes arabaya biniyor, Eskişehir'de trafik oluşuyor. Bakıyorum, bazı arabaların içinde sadece bir kişi var. Bunlar şehir trafiğini karıştırıyorlar. Bence tek kişinin arabayla seyahat etmek yerine bisiklete binmesi daha uygundur. Bisiklete binerek trafiği rahatlatırsın, çevreyi korursun ve maliyetin olmaz. En basitinden mazot parası vermezsin. Bisiklete binmenin önemini ilk olarak okullarda anlatmak gerekir. Yürüyerek harcadığın enerjiyle bisiklet kullanırken harcadığın enerji aynı değil. Bu sebeplerden dolayı bisiklete binmeyi alışkanlık haline getirmek lazım" dedi. - ESKİŞEHİR