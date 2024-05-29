Eskişehir'de Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Sonuçları Açıklandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği sonuçlarını duyurdu.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği sağlanan bireysel sulama sistemleri için başvuru sonuçları belli oldu. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği başvuruları 9 Ocak 2024 - 22 Şubat 2024 tarihleri arasında damlama sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama ve tamburlu sistem yağmurlama sulama projeleri için yapıldı. Eskişehir'de hibeye esas mal alım tutarı 14 milyon 698 bin 597 TL, hibe tutarı 7 milyon 349 bin 298 TL olan 53 proje hibe desteğine uygun bulundu.

Kentteki hibe tutarının tamamı tahsis edilirken, bu bütçe ile 53 başvuru sahibinin projesine hibe desteği sağlanacağı belirtildi. Sağlanan hibe desteği ile 5 bin 427 da alanda modern basınçlı sulama sistemleri kullanılmaya başlanacağı ifade edildi. Bugüne kadar Eskişehir'de 2 bin 438 proje ve 2012-2024 yılları arası sulanan 210 bin 129 dekar alan için 64,7 milyon lira hibe desteği sağlandığı kaydedildi. - ESKİŞEHİR