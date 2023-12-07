Eskişehir'de bir evden 45 ton çöp çıktı Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte vatandaştan gelen çöp ev şikayeti üzerine harekete geçti.

Eskişehir'de bir evden 45 ton çöp çıktı

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte vatandaştan gelen çöp ev şikayeti üzerine harekete geçti.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi Şehit Mustafa Ay Sokak'ta anne ve oğlunun ikamet ettiği çöp evi temizledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı.

" Odunpazarı'nda çöp evlere izin vermeyeceğiz"

Evin içerisindeki ve bahçedeki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, uzun uğraşın ardından çöp evden 45 ton çöp çıkardı. Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini ve çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşların bu tür ihbarları Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na iletebileceklerini ifade etti.