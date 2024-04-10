Eskişehir'de Binlerce Vatandaş Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

Eskişehir'de binlerce vatandaş sabah erken saatlerden itibaren Bayram Namazı için camilere akın etti.

Kentte saat 06.59'da kılınan bayram namazında merkezi konumdaki camilerin hemen hemen tamamı dolup taştı. Kılınan bayram namazının ardından cemaat sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Bazı camilerde çocuklara bayram hediyesi kek ve süt dağıtıldı.

Bayram hutbesinde ise Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilirken, birlik ve beraberliğin öneminden bahsedildi. - ESKİŞEHİR