Eskişehir'de Bin 655 Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı
Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 18-25 Eylül tarihleri arasında bin 655 araç ve sürücüye farklı kural ihlalleri nedeniyle işlem uygulandı. Abart egzozlu araç kullanan sürücüler de tespit edildi.
Kusurlu bin 655 araç ve sürücüye işlem yapıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı kural ihlallerinden toplam bin 655 araç ve sürücüye işlem uygulandı.
18 ile 25 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 20 araç sürücüsünün abart egzozlu araç kullandığı, 242 aracın yasak olan yerlerde durakladığı, bin 393 aracın taşıt yolu üzerinde park yaptığı tespit edildi. Sürücü ve araçlara ekiplerce işlem uygulandı.