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Eskişehir'de Bayram Yoğunluğu

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Eskişehir'de Ramazan Bayramı nedeniyle araçlarıyla gezmeye çıkan vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluştururken, bazı noktalarda trafikte meydana gelen sıkışıklık sürücülere zor anlar yaşattı.

Hafta sonu ile birlikte kamu çalışanları için toplam 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatili devam ediyor. Bu çerçevede, akrabalarıyla yüz yüze bayramlaşabilmek amacıyla araçlarıyla Eskişehir'e gelen vatandaşlar bayramın ikinci gününü kentin güzel ve işlek yerlerini gezerek değerlendirmek istedi. Günün erken saatlerinden itibaren yakınlarını alarak kent merkezine akın eden yabancı plakalı araç sürücüleri çoğu bölgede yoğunluk oluşturdu. Bazı zamanlar trafikte sıkışıklık meydana gelirken, uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Trafikte anlaşamayan sürücülerin zaman zaman birbirleriyle tartışması da dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Eskişehir Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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