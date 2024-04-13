Eskişehir'de Bayram Tatilinde Gondol Kuyruğu

Eskişehir'de vatandaşlar, bayram izinlerinde güzel havanın tadını gondola binerek çıkarmak isteyince kalabalık bir kuyruğa sebebiyet verdi.

Odunpazarı'nda güzel hava ve bayram izini bir araya gelince vatandaşlar, sokaklara akın etti. Bayram tatilinin son günlerinde yerel halk ve farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, özlenen güzel havaları yakalayınca eşleri ve dostlarıyla birlikte dışarı çıktı. Parkta ve sokaklarda gezinen insanlar, gondola binmeyi de ihmal etmedi. Gondola binmek için Porsuk Çayı kenarında giden vatandaşlar tarafından talep çok olunca büyük bir yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğun devam ettiği öğrenilirken dakikalarca sıra bekleyen vatandaşların çay kenarında ve ayakta sıralarını bekledikleri gözlemlendi. Gondol ve bota binenlerin anı ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çektirdikleri görüldü. - ESKİŞEHİR