Eskişehir'de Balıkçılık Yasağına Dair Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıklarda boy, zaman ve tür yasaklarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda su ürünleri avcılığı düzenlemeleri ve yasaklarla ilgili afişler tanıtıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce balıklarda boy, zaman ve tür yasaklarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 23. Maddesi'nin (b) bendinde yer verilen hükümler detaylı olarak değerlendirildi. 6/1 No'lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde tasarlanan balıklarda boy, zaman ve tür yasaklarını gösteren çerçeveli afişler toplantıda tanıtıldı. Kanunun 36'ncı maddesinde düzenlenen idari yaptırımların amatör ve ticari amaçlı balıkçılık yapan, perakende balık satışı yapan kişilerin ve tüketici konumundaki tüm vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan afiş kartelaları hizmet binalarında ilan edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlerine teslim edildi. Sosyal medya hesaplarında da paylaşılan afiş kartelalarının il genelinde faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış noktalarına da asılarak halkın bilgilendirilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Söz konusu toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, İl Müdür Yardımcısı Sami Takcı, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Reşat Tazegül ve 14 İlçe Müdürü katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
