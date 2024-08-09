Eskişehir'de balıkçı esnafı yaz aylarında düşük satışlar yaşıyor

Eskişehir'de balıkçı esnafı İbrahim Önge, sezonunun bitmesinin ardından yazın gelmesiyle satışlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Tezgahlarında balık fiyatları çok da yüksek olmamasına rağmen tezgahlara uğrayan pek yok. Esnaf İbrahim Önge, yaz aylarının gelmesiyle işlerin durgunlaştığını vurguladı. Önge, yaz aylarında küçük teknelerin balık tutmaya çıktığını ve üretim miktarın kış mevsimine oranla az olduğunu söyledi. Tüketicilerin bu dönemde genelde küçük balıklar tercih ettiğini belirten Önge, "Balık sezonu olmadığı için bizim işlerimiz yaz aylarında biraz daha sakin geçiyor. Nisan ayından sonra sezon başlıyor ve ilerleyen aylarda yoğunluğumuz artıyor. Şuan da işlerimiz oldukça rutin bir halde. Küçük tekneler avlandığı için taze balıklarımız sardalya ve hamsi oluyor. Genel olarak şuan da balık miktarı az ama levrek, çupra ve somon da mevcut. Bu sene genel olarak bir durgunluk söz konusu ve bütün esnaflar etkilendi. Bu durum bizi de etkiledi. Normalde levrek, çupra, somon tercih edilirken yaz aylarında küçük balıklardan hamsi, istavrit ve sardalya daha çok satılıyor. En ucuz balık şuan kilosu 150 lira olan sardalya, en pahalısı ise 350 lira ile somon. Diğer balıkların ortalama fiyatı ise 200-300 lira arasında değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR