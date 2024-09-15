Eskişehir'de Balık Sezonu Başladı: Palamut Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir'de 2024-2025 su ürünleri av sezonunun başlamasının ardından yaşanan bolluk nedeniyle tanesi 100 liradan satılan palamuda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, şu an hamsinin az çıktığı belirtildi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte 2024-2025 su ürünleri av sezonu başladı. Yaklaşık 4 buçuk ay süren av yasağının sona ermesi sonrasında balıkçılar denizlere açılırken, Eskişehir'de de çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Balık tezgahlarının renklenmesiyle esnafın işleri de artışa geçti. Yaşanan bolluk nedeniyle tanesi ortalama 100 liradan satışa sunulan ve yaklaşık 750-800 gram gelen palamuda ise vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Hamsinin ve çinekopun şu an az çıktığı bilgisini paylaşan balıkçı esnafı da, palamudun yanı sıra tekir, istavrit, çupra ve levrekte de bolluk olduğunu açıkladı.

"Bu sene maşallah, palamutta bir bolluk var"

Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, "Palamut normalde 5 senede bir oluyordu. En son 3 sene önce bir bolluk oldu. Şimdi bu sene de maşallah, bir bolluk var. Palamutların tanesi 750-800 gram geliyor, tanesi 100 lira. Hamsi biraz az çıkıyor. Kayıkların çoğu palamuda baktığı için durum böyle. Karadeniz'de birkaç kayığımız var, onlar hamsiye bakıyor. Diğerleri kayıklar bol olduğu için palamuda bakıyor. Palamut bittiği zaman hamsi bollaşır. Bu sene balık bol. Ancak çinakop pek gözükmüyor. Şu an bol bol palamut, tekir, istavrit, çupra ve levrek var" dedi.

"Bir tane palamut 2 kişiyi çok rahat doyurabiliyor"

Geçen sene palamudun tanesinin 75-80 lira olduğunu dile getiren Arslanbenzer, sözlerinin devamında, "O kadar enflasyon oldu. Bu 100 TL, palamut 700 gram geldiği zaman bence bedava. Bir tane palamut 2 kişiyi çok rahat doyurabiliyor. Yani 50 liraya gelmiş olur. Bunu salata ve domatesle yesen 70-80 liraya mal olur yani. Şu an hava sıcak, balık tüketimi biraz az. Havalar soğuduğu zaman toplayacağız. Balık şu an hava sıcak olduğu için dağınık geziyor. Hava soğuk olduğu zaman balık toplanır. Belki daha bol olur, belki daha ucuz olur yani. Ne kadar ucuz olursa millet o kadar çok balık yer. Tüketim olunca da bizim işimize geliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR