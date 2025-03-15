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Eskişehir'de Balık Satışları Ramazan ve Sıcak Havalarla Düştü

Eskişehir'de Balık Satışları Ramazan ve Sıcak Havalarla Düştü
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Eskişehir Balıkçılar Çarşısı esnafı Oruç Akkol, Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların et tercihinin artmasının balık satışlarında ciddi bir düşüş yaşattığını belirtti. Sıcak hava koşullarının da etkisiyle balık talebinin azaldığını ifade eden Akkol, bu durumun fiyatlara da olumlu yansıdığını vurguladı.

Eskişehir'de balıkçı esnafı olan Oruç Akkol, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların yemek tercihlerinin daha çok etten yana olduğunu söyleyerek, balık satışlarında yarı yarıyadan fazla bir düşüş yaşandığını dile getirdi.

Hem Ramazan ayı hem de sıcaklıklar dolayısıyla vatandaşlar, yemeklerde daha çok hafif gıdalara yöneliyor. Ramazan ayında çoğu kişinin iftar sofralarındaki tercihi kırmızı ve beyaz etten yana olurken, balıklar ise tezgahlarda hak ettikleri ilgiyi göremiyor. Eskişehir Balıkçılar Çarşısı esnafı Oruç Akkol, son günlerde artan sıcaklıkların da etkisiyle Ramazan ayında balık satışlarının düştüğünü ifade etti. Öte yandan Akkol, sıcaklıkların son günlerde yüksek seyretmesinin balık fiyatlarına olumlu olarak yansıdığını dile getirirken, Ramazan'daki balık talebinin az olmasının da benzer bir etki sağladığını ve fiyatlarda düşüş yaşandığını belirtti.

"Ramazanda insanların tercihi biraz daha etten yana oldu"

Akkol, vatandaşların son zamanlarda balık çeşitlerine gösterdikleri ilginin azaldığından bahsederek, "Ramazan dolayısıyla tabii balık satışları da düştü ister istemez. Bir yandan da sıcağın etkisi var, havalar bir anda ısınınca insanlar kışın soğuk havalardaki gibi balık tüketmemeye başladı. Satışlarımız yarı yarıyadan fazla düştü. Ramazanda insanların tercihi biraz daha etten yana oldu, balık pek tercih edilmedi. Herhalde insanlar susatır ya da ağır gelir diye düşünerek balıktan biraz uzaklaştı" dedi.

Balık şu an çok tercih edilmediği için fiyatlar da düştü

Akkol, sıcaklıkların son günlerde yüksek seyretmesinin balık çeşitlerine ve fiyatlarına olumlu olarak yansıdığını dile getirerek, "Yine de bir kendi sezonu değil ama hava avlanmaya müsait olduğu için tabii ki bu fiyatlara da yansıdı. Bir yandan balık şu an çok tercih edilmediği ve talep görmediği için de fiyatlar da düştü. Son olarak Akkol, önümüzdeki günlerde yurt genelini etkisi altına alması beklenen soğuk havaların ise balık fiyatlarında herhangi bir değişiklik oluşturacağını düşünmediğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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