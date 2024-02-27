Eskişehir'de Balık Satışları Artıyor

Eskişehir'de balık tezgahlarında özellikle hamsi ve palamut için yoğunluk yaşanırken, esnaf satışların her geçen gün artığını belirtti.

Odunpazarı ilçesinde yer alan balıkçılar satışlardan memnun. Soğuk havaların da etkisiyle bollaşan balıkları, taze bir şekilde satın almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Balıkçılara gelen vatandaşlar en çok hamsi ve palamuttu tercih ediyor. Hamsinin kilogram fiyatı ile palamuttun tanesi 150 liradan vatandaşlara satışa sunuluyor. Balık almak için vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Balık almak isteyen vatandaşlar, balık tüketiminin faydalı bir besin olduğunu dile getirdi. Satışlar hakkında konuşan esnaf, vatandaşların balığa ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, satışlardan memnun olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR