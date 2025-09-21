Haberler

Eskişehir'de Bahar Havası: Çarşıda Kalabalık Görüntüler

Eskişehir'de Bahar Havası: Çarşıda Kalabalık Görüntüler
Soğuk havanın ardından güneşin kendini göstermesiyle Eskişehir'de çarşıda büyük bir kalabalık oluştu. Vatandaşlar, bahar havasının tadını çıkarmak için sokağa döküldü.

Eskişehir'de son birkaç gündür süren soğuk havanın ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte vatandaşlar, çarşıda büyük bir kalabalık oluşturdu.

Bugün şehirde bahar havası yeniden kendini gösterdi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, çarşıyı adeta hıncahınç doldurdu. Soğuk ve kapalı havanın aksine, sıcaklıkların artması ve güneşin açmasıyla birlikte, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Özellikle İki Eylül Caddesi ve çevresi, öğle saatlerinden itibaren hareketlenmeye başladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
