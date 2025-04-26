İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Valilik öncülüğünde yapılan 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında bağımlılıkla mücadele konusunda sorumluluk ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Eskişehir'de 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' 2025 yılının 2'nci toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Aksoy, kentte her çeşit bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını kaydetti. Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar ile mücadelenin sadece güvenlik güçleriyle değil, bütün kurumların katılımıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Aksoy, "Eğitim kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden sağlık birimlerimize kadar herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu vesileyle, bağımlılıkla mücadelede emeği geçen tüm kurumlarımıza ve fedakarca çalışan personelimize teşekkür ediyor, bu mücadelede kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.

Yapılması gereken faaliyetler değerlendirildi

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilde yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşüldü. Toplantı, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alınması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.