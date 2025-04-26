Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' 2025 yılının 2'nci toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Aksoy, kentte her çeşit bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını kaydetti. Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar ile mücadelenin sadece güvenlik güçleriyle değil, bütün kurumların katılımıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Aksoy, "Eğitim kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden sağlık birimlerimize kadar herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu vesileyle, bağımlılıkla mücadelede emeği geçen tüm kurumlarımıza ve fedakarca çalışan personelimize teşekkür ediyor, bu mücadelede kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.

Yapılması gereken faaliyetler değerlendirildi

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilde yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşüldü. Toplantı, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alınması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR