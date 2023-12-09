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Eskişehir'de Ayakkabı Boyacısı Soğuk Havaya Aldırış Etmeden Çalışıyor

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Eskişehir'de soğuk ve yağışlı havaya rağmen ayakkabı boyacısı Okan Kına, sokakta ekmek parasını kazanmaya devam ediyor. Üşümek ve hastalanmamak için tedbirler alan Kına, mecburen çalıştığını belirtiyor.

Eskişehir'de ayakkabı boyacısı soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden sokakta ekmek parasını kazanmaya devam ediyor.

Eskişehir'de son günlerde soğuk hava ve ara ara yağmur etkisini daha çok hissettirmeye başladı. Bu durumdan en olumsuz etkilenenler olarak soğuk havalara rağmen dışarıda ekmek parasını çıkartmaya çalışan vatandaşlar göze çarpıyor. Gün boyu ayakkabı boyama tezgahının başında bekleyen Okan Kına, üşümemek ve hastalıklardan korunmak için farklı farklı tedbirler aldığını belirterek, ayakkabı boyacısı Kına, sıkı giyinerek ve çay içerek tezgahın başında durduğunu söyleyerek, mecburen çalıştığını ekmek parası için soğukta olsa yağmurda olsa da çalışacağını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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