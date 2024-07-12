Eskişehir'de Ayakkabı Boyacıları Sıcaktan Bunaldı

Eskişehir'de artan hava sıcaklıklarına rağmen açık alanda çalışan ayakkabı boyacıları, bunalmamak için başlarından aşağıya su döküp mesaiye devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'de hava sıcaklıkları her geçen gün artıyor. Bazı günler 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ayakkabı boyacıları ekmek parası kazanabilmek için güneşin altında çalışıyor. Genellikle gölgelik alanları tercih eden esnaf sığınacak yer kalmadığından başından aşağıya su dökerek mesaiye devam ediyor. İşlerinden memnun olan emekçiler, açık alanda çalışan diğer vatandaşlara da kolaylıklar diliyor. - ESKİŞEHİR