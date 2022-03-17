Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı - Haberler

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Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığından Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığından Eskişehir'de 'Avcılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' yapıldı.

DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Gedil'in yanı sıra Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri ve Eskişehir Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Eskişehir'de avcılık konusunda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda av koruma ve kontrol çalışmalarına katılan tüm teknik ve idari personellere yönetmelikler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Sait, Karahisar, Eskişehir, Yerel, Haberler

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