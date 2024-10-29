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Eskişehir'de Atçılık Kulübü üyeleri Cumhuriyetin 101. Yıldönümünü Kutladı

Eskişehir'de Atçılık Kulübü üyeleri Cumhuriyetin 101. Yıldönümünü Kutladı
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Eskişehir'de bir atçılık kulübü, Türk Bayrağı tişörtleriyle ata binerek Cumhuriyetin 101. yılını kutladı. Üyeler, ata binerek atçılığı tanıtmayı amaçlayan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir'de bir atçılık kulübü üyeleri, Türk Bayrağı tişörtleriyle ata binerek Cumhuriyetin 101'inci yıldönümünü kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yurt genelinde devam ediyor. Eskişehir'de bir araya gelen atçılık kulübü üyeleri, üzerlerine Türk Bayrağı tişörtü giyerek ara bindi. Tepebaşı İlçesi Aşağısöğütönü Mahallesi'nde ata binerek hem Cumhuriyetin 101'inci yılını kutlayan hem de vatandaşlara atçılığı aşılamayı hedefleyen grup, görenlerin beğenisini topladı.

"Cumhuriyetimizi at sırtında kurduk"

At sırtında savaşarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıldönümünü ata binerek kutladıklarını belirten Mahfuz Yılmaz, "Burada olan 8 tane atlı arkadaşlarımızla beraber Cumhuriyetimizin 101'inci yılında atlı bir yürüyüş yapıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Atçılık atalarımızdan bize kalan bir spor. Cumhuriyetimizi at sırtında kurduk. Daha önceki şanlı ordumuz bu yurdu, bu güzelim yurdu bizlere miras bırakırken at üstünde bu savaşları kazandılar. Biz de at üstünde bir farkındalık oluşturmak için hem ata sporumuza olan atçılığı insanlara aşılayabilmek için atlı bir yürüyüş yaptık" dedi.

"At üstünde özgürlüğü hissediyorum"

Atçılık kulübünün en küçük üyelerinden olan ve küçük yaştan beri ata binen 10 yaşındaki Asya Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin 101'inci yılında böyle bir etkinlik yapılması çok güzel. At üstünde özgürlüğü hissediyorum. Atlı olmak güzel. Bana huzur veriyor. Bugün çok güzel bir gün. Atlarla böyle gezmekte çok güzel bir duygu." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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