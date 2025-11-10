Eskişehir'de Atatürk'ün Anma Töreni Yapıldı

Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü sebebiyle anma programı düzenlenirken, saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşu yapıldı.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başta olmak üzere il protokolü, askeri birlikler, gaziler ve vatandaşlar katılım sağladı. Tören, saat 08.59'da protokole ait çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle birlikte siren sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı, kent merkezinde hayat durdu. Bu esnada bazı vatandaşların ağlamamak için kendilerini zor tuttuğu, bazılarının ise gözyaşları içerisinde kaldığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı. Saygı duruşunun ardından Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu. Hemen sonrasında bayraklar tekrardan yarıya indirilirken, programın devamında günün anlam ve önemini belirten bir şiir okundu. Program, Atatürk kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun dinletilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR