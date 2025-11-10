Haberler

Eskişehir'de Atatürk'ün Anma Töreni Yapıldı

Eskişehir'de Atatürk'ün Anma Töreni Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen anma programında, siren sesi eşliğinde saygı duruşu yapıldı. Törene Vali ve il protokolü katıldı.

Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü sebebiyle anma programı düzenlenirken, saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşu yapıldı.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başta olmak üzere il protokolü, askeri birlikler, gaziler ve vatandaşlar katılım sağladı. Tören, saat 08.59'da protokole ait çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle birlikte siren sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı, kent merkezinde hayat durdu. Bu esnada bazı vatandaşların ağlamamak için kendilerini zor tuttuğu, bazılarının ise gözyaşları içerisinde kaldığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı. Saygı duruşunun ardından Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu. Hemen sonrasında bayraklar tekrardan yarıya indirilirken, programın devamında günün anlam ve önemini belirten bir şiir okundu. Program, Atatürk kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun dinletilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu

Kent meydanında tek başına saygı duruşunda bulundu
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.