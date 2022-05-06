Eskişehir'de Atalık Tohumlar Emin Ellerde

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'ndaki yerel tohum üretim merkezine gelen öğrenciler, tohum ve fideleri toprakla buluşturdu.

Meserret İnel İlkokulu öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ziyaret etti. Yaklaşık 30 öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, öğrenciler hem yerli tohumun üretim aşamalarını dinledi hem de tohum ve fideleri minik elleriyle toprakla buluşturdu.

Yerel tohum üretim merkezinde, atalık tohumları ve domates fidelerini toprakla buluşturarak can suyu veren minik öğrenciler, tarlada yapılan uygulama sırasında hem eğlendiler hem öğrendiler.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Yerel tohum üretim merkezimizde üretilen atalık tohumları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda üretimin nasıl başladığını geleceğimiz olan çocuklarımıza üretim merkezinde, tarlada uygulamalı anlattık. Onlar da bu çalışmadan çok mutlu oldu" açıklamasını yaptılar.

Meserret İnel İlkokulu öğretmen ve idarecileri, etkinlik nedeniyle yetkililere teşekkür ettiler.