Eskişehir'de Askıda Pide Desteği Ramazan'da Azaldı

Eskişehir'de unlu mamuller dükkanı işleten Esin Gölet, Ramazan ayının sonlarına gelinmesine rağmen vatandaşların askıda pide uygulamasına gösterdikleri ilgi ve alakanın az kaldığından bahsetti.

İhtiyaç sahipleri için önemli bir yere sahip olan askıda ekmek kampanyası, Ramazan ayında da askıda pide kampanyası olarak devam ediyor. Vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri arasındaki dayanışma ruhunu güçlendiren bu uygulama, yardımlaşmanın önemini de bir kez daha gözler önüne seriyor. Eskişehir'de unlu mamuller satışıyla uğraşan Esin Gölet, bu Ramazan'da ise askıda pide kampanyasına katılımın zayıf kaldığını; vatandaşlar tarafından uygulamaya fazla ilgi ve destek gösterilemediğini dile getirdi. Kampanyaya desteğin ekonomik sıkıntılardan dolayı düşük kaldığını ifade eden Gölet, ihtiyaç sahiplerine bu yıl yeterince yardım ulaşmadığını iddia etti.

"Gün içinde gelip soran çok, ama asan fazla yok"

Esin Gölet, askıda pide kampanyasına vatandaşlar tarafından gösterilen desteğin Ramazan ayı boyunca az kaldığını dile getirdi. Uygulamaya gösterilen desteğin ekonomik şartlar yüzünden azaldığını düşünen Gölet, "Talep var ama asmak için yoğunluk yok. Ekonomik şartlar herkesi epey bir zorluyor maalesef, o yüzden de ilgi alaka düşük kaldı. Yoksa gün içinde gelip soran çok, ama asan fazla yok. Bundan birkaç sene öncesine kadar gayet iyiydi ama bu sene onu yakalayamadık" ifadelerini kullandı. Geçmiş yıllara göre katılımın çok düştüğünü belirten Gölet, ihtiyaç sahipleri için askıya asılan günlük pide sayısının 3-5 taneyi geçmediğini dile getirerek, "Ne yazık ki az kalıyor, en fazla 3-5 tanedir, 10'u geçmiyor. Buna en büyük etken yaşanan ekonomik sıkıntılar ne yazık ki. Eskiden gerçekten daha yoğundu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR