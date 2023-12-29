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Eskişehir'de Arasokaklarda Karton ve Plastik Toplayan Minik Çocuklar

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Eskişehir'de karton ve plastik toplayan minik çocukların durumu yürekleri sızlattı. Yaşıtları okulda olan çocuklar, geri dönüşüm kutuları yanında karton ve benzeri materyaller topluyorlar.

Eskişehir'de ara sokaklarda karton ve plastik toplayan minik çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Baydemir Sokak'ta karton toplayan 3 çocuğun halleri yürek burktu. Yaşıtları okulda olan çocukların geri dönüşüm kutuları yanında karton ve benzeri materyaller topladığı görüldü. Sabah saatlerinde eksi sıcaklıklara kadar düşen hava şartları düşünüldüğünde çocukların yaptığı işin ağırlığı daha net bir şekilde göze çarptı. Çocukların durumları yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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