Araç muayene istasyonlarında yoğunluk artıyor

Eskişehir'de araç muayene istasyonlarında yıl sonu yoğunluğu yaşanıyor. Araçlar, sınıfına göre her yıl veya 2 yılda 1 kez muayeneye giriyor. Yıl sonunda satın alınan araçların 1 yıllık döngüden sonra muayeneye girmesi nedeniyle, araç muayene istasyonlarının önünde uzun kuyruklar meydana geldi. Randevu sistemiyle çalışan Eskişehir TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda sabah erken saatlerden itibaren araç sahipleri yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel