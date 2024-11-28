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Araç muayene istasyonlarında yoğunluk artıyor

Araç muayene istasyonlarında yoğunluk artıyor
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Eskişehir'de yıl sonu itibarıyla araç muayene istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Özellikle yeni alınan araçların muayene tarihleri nedeniyle vatandaşlar erken saatlerden itibaren istasyonlara akın etti.

Eskişehir'de araç muayene istasyonlarında yıl sonu yoğunluğu yaşanıyor. Araçlar, sınıfına göre her yıl veya 2 yılda 1 kez muayeneye giriyor. Yıl sonunda satın alınan araçların 1 yıllık döngüden sonra muayeneye girmesi nedeniyle, araç muayene istasyonlarının önünde uzun kuyruklar meydana geldi. Randevu sistemiyle çalışan Eskişehir TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda sabah erken saatlerden itibaren araç sahipleri yoğunluk oluşturdu.

Ayrıca randevu sisteminde yıl sonu yoğunluğu nedeniyle yakın tarihlerde boş gün ve saatin bulunamadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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