Eskişehir'de Apartman Yöneticisinden Hatalı Park Eden Sürücüye Uyarı Notu

Eskişehir'de bir apartman yöneticisi, kaldırıma hatalı park eden aracın camine sürücüyü uyaran bir not bıraktı.

Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta, 71 EC 278 plakalı aracını kırık beton dubaların arasından geçirerek kaldırıma park eden sürücü tepki topladı. Yayaların geçişini engelleyerek güvenliği tehlikeye atan bu park, hem çevrede huzursuzluğa sebep oldu, hem de apartman sakinlerinin dikkatinden kaçmadı. Kaldırımın araçlar için değil, insanlar için kullanılması gerektiğini vurgulayan apartman yöneticisi ise olaya kayıtsız kalmayarak sürücüye uyarı notu bıraktı. Notta, "71 EC 278 Burası otopark değil, insanlar için tretuvar. Bir daha buraya park ederseniz resmi kuruma bildirilecektir. Yönetici." ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR