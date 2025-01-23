Eskişehir'de Antikalarla Hatıraları Yeniden Canlandıran Usta

Eskişehir'de antikacılıkla uğraşan ve hobi olarak pikap tamiri yapan Gökhan Söğütoğlu, insanlara eskilerden anı olarak kalan müzik aletlerini yeniden çalıştırarak hatıraları yaşatmaya devam ediyor.

Antika ürünlere merakı ve ilgisi babasından kalan Söğütoğlu, boş zamanlarında eski pikapların tamiriyle uğraşmaya başladı. Önceleri yalnızca kendisi için pikap tamir eden Söğütoğlu, zamanla arkadaş çevresinden gelen talepler doğrultusunda antika ürün tamirine yöneldiğini dile getirdi. Bu mesleği icra eden ustalar olmasına rağmen fazlasıyla meşakkatli bir iş olduğuna dikkat çeken Gökhan Söğütoğlu, eski pikapların tamirinin yeni nesil cihazlara göre çok daha uzun sürdüğünün altını çizdi. Tamir ettiği antikaların yanı sıra sıfırdan tasarımlarla da ilgilenen Söğütoğlu, destek aldığı mobilyacılık kısmı dışında kalan bütün elektronik ve mekanik parçaların tamirini kendisinin yaptığını ifade etti.

"Antika ürünleri tekrardan hayata döndürüyoruz"

Söğütoğlu, pikap ve antika ürün tamirine başlama hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Bu antika merakı yıllar öncesine dayanıyor. Aslında babamdan kalan böyle bir 100-150 tane plak vardı. Daha sonrasında kendim biriktirmeye başladım. Şu anda elimde 3000'e yakın plak mevcut. Tabii bu plakları çalmak için de plakçalarlar lazım. Elimde de onlardan birkaç adet mevcut. Fırsat buldukça antika müzayedelerine gidiyorum. Oralarda bu ürünleri alım ve satış işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İlk başlarda elimdeki ürünleri tamire yönelmiştim, arızalı olanları tamir ediyordum. Sonrasında bu işleri yapan fazla kimse olmadığı için arkadaşlar, 'Bizim cihazlarımızı da tamir et' diye talepte bulundular. Aslında ticari maksatla yapmıyorum, sadece hobi maksatlı olarak şu anda arkadaşların getirdiği cihazları tamir ediyorum. Bir nevi eski antika ürünleri tekrardan hayata döndürüyoruz."

"Yeni bir cihazı 1-2 saatte tamir edebiliyorsanız, bunların tamiri ise 2 gün, 3 gün, bazen bir hafta sürüyor"

Hobi olarak başladığı pikap tamirine zamanla başka yerlerden ve insanlardan da talep geldiğini ifade eden Söğütoğlu, "Bir süre sonra şehir dışından da talep gelmeye başladı. Çünkü bunların tamirini fazla yapan yok. Aslında çok güzel ustalarımız var, yapılabilir ama meşakkatli bir iş. Çok eski olduğu için içleri tamamen tozlanıyor, kabloları eskiyor çünkü. Örneğin yeni bir cihazı 1-2 saatte tamir edebiliyorsanız bunların tamiri 2 gün, 3 gün, bazen bir hafta sürüyor. Yılların vermiş olduğu bir yorgunluğu var bu cihazların. Bazen kablolarını değiştirmeniz gerekiyor, içindeki tozları almanız gerekiyor. En ince detayına kadar inmeniz gerekiyor. Ahşap kasası olsun veya içindeki elektroniği olsun, ciddi derecede yıpranıyor. Ben en ince ayrıntısına kadar bu cihazları söküyorum, yenilenmesi gereken parçalarını yeniliyorum." şeklinde konuştu.

"Eskilerden miras kalan ürünleri çalıştırarak insanların hatıralarını yaşıyorsunuz"

Özellikle pikapların yaşanmışlık barındıran ürünler olduğunu kaydeden Söğütoğlu, antikalarla olan bağını şu sözlerle ifade etti:

"Bunlar gerçekten yaşanmışlıkları olan ürünler, cihazlar. Düşünsenize, 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık cihazlar. Kimisinin anneannesinden, dedesinden ya da bir büyüğünden miras kalıyor ama çalışmıyor. Onları çalıştırıyorsunuz ve onların hatıralarını yaşıyorsunuz. Bir radyo dinlerken veya plak dinlerken, 'Benim büyüğüm de dinlemişti bunu, acaba o dinlerken neler hissetti?' diye düşünüyorsunuz. Siz de aynı duyguları yaşamaya çalışıyorsunuz bir nevi." - ESKİŞEHİR